Ελλάδα Πελοπόννησος

Φωτιά ακινητοποίησε τον Προαστιακό στον Ασπρόπυργο

Η φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου.

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Ακινητοποιημένος παραμένει από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026 συρμός του Προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του anagnostis.org.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή οδήγησε την Πυροσβεστική σε προληπτική διακοπή της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη γραμμή Αθήνα Κόρινθος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης κράτησε ακινητοποιημένο τον συρμό, ενώ επηρεάστηκε συνολικά η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου.

Διαβάστε περισσότερα για τους επιβάτες που παραμένουν σε αναμονή, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη και πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν προς τον προορισμό τους.

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Ελλάδα Πελοπόννησος

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