Φωτιά ακινητοποίησε τον Προαστιακό στον Ασπρόπυργο

Ακινητοποιημένος παραμένει από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026 συρμός του Προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του anagnostis.org.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή οδήγησε την Πυροσβεστική σε προληπτική διακοπή της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη γραμμή Αθήνα Κόρινθος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης κράτησε ακινητοποιημένο τον συρμό, ενώ επηρεάστηκε συνολικά η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου.

Διαβάστε περισσότερα για τους επιβάτες που παραμένουν σε αναμονή, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη και πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν προς τον προορισμό τους.