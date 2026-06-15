Σκοτεινή Αργολίδας: Το χαλάζι αφάνισε καλλιέργειες

Αντιμέτωποι με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της φετινής καλλιεργητικής περιόδου βρίσκονται οι αγρότες της Σκοτεινής στην ορεινή Αργολίδα. Η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής σε χωράφια, αμπελώνες και οπωροκηπευτικά.

Μέσα σε λίγα λεπτά, παραγωγές ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Διαβάστε περισσότερα για τους παραγωγούς που περιμένουν πλέον την καταγραφή των ζημιών και την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης.