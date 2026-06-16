Χωροταξικός φάκελος για την ιχθυοκαλλιέργεια στην Αργολίδα

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας στην Αργολίδα πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αργολίδας, με τον πρόεδρο Φώτιο Δαμούλο να συνομιλεί με εκπροσώπους των μονάδων που λειτουργούν στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).

Στο τραπέζι βρέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον κλάδο, με αιχμή το αίτημα για χωροταξική τακτοποίηση των μονάδων στον νομό.

Διαβάστε περισσότερα για τη συνάντηση στην οποία αναδείχθηκε η διαχρονική παρουσία μονάδων ιχθυοπαραγωγής στην Αργολίδα από τη δεκαετία του 1980.