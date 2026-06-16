Σκοτεινή Αργολίδας: Στο πεδίο ο ΕΛΓΑ μετά το καταστροφικό χαλάζι

Στη Σκοτεινή Αργολίδας βρέθηκαν εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Στόχος της επίσκεψης ήταν η πρώτη εικόνα από τις επιπτώσεις που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην περιοχή. Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Περιφερειακός Διευθυντής ΕΛΓΑ Ιωάννης Ασσιούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Σπύρος Ζαχαριάς, καθώς και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Διαβάστε περισσότερα για την χαλαζόπτωση που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.