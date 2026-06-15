Μύλοι Αργολίδας: Στο 65% οι πηγές, καθησυχάζουν οι ενδείξεις

Αυξημένη εμφανίζεται η στάθμη του νερού στο αντλιοστάσιο των Μύλων, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις από την περιοχή. Οι πηγές βρίσκονται περίπου στο 65%, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα καλό για την εποχή και εξασφαλίζει ομαλή τροφοδοσία των δικτύων ύδρευσης. Από το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο υδροδοτούνται ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δήμος Άργους Μυκηνών, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την παρακολούθηση της στάθμης του νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διαβάστε περισσότερα για τις πηγές στους Μύλους, που δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε λειψυδρία.