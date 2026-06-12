Ελλάδα Πελοπόννησος

Επίδαυρος: Μεγάλη επιτυχία της Αστυνομίας σε υπόθεση χασίς

Συντονισμένη αστυνομική ενέργεια στην περιοχή της Επιδαύρου οδήγησε στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας χασίς.

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Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου, οι οποίοι, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα χασίς κρυμμένη σε επιβατικό αυτοκίνητο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Επιδαύρου, στον δρόμο Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου.

Διαβάστε περισσότερα για τους αστυνομικούς που σταμάτησαν το όχημα, στο οποίο επέβαινε αλλοδαπός εργαζόμενος στην περιοχή της Ερμιονίδας, και προχώρησαν σε λεπτομερή έρευνα.

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