Ελλάδα Πελοπόννησος

Από τις Μυκήνες έως τη Μεσσήνη, η Πελοπόννησος γεμίζει πολιτισμό

Θέατρο, μουσική, χορός και περφόρμανς σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους.

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Anagnostis
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Με το μεγαλύτερο πρόγραμμα από την ίδρυσή του επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», μετατρέποντας αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε σκηνές σύγχρονης δημιουργίας. Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, συνολικά 95 καλλιτεχνικές παραγωγές θα παρουσιαστούν σε 94 χώρους πολιτισμού σε ολόκληρη τη χώρα, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Διαβάστε περισσότερα για την υπουργό Πολιτισμού, η οποία κατά την παρουσίαση του προγράμματος, υπογράμμισε ότι ο θεσμός εισέρχεται στη δεύτερη εξαετία της ζωής του, ενισχύοντας τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

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Ελλάδα Πελοπόννησος

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