Εκδήλωση για τα ΜΜΕ και την είδηση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ναυπλίου

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται και μεταδίδεται η είδηση αποτελούν το θέμα της 6ης εκδήλωσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ναυπλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 11:00, στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου.

Η εκδήλωση φέρνει στο ίδιο βήμα πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες της ενημέρωσης, επιχειρώντας να φωτίσει πτυχές της λειτουργίας των ΜΜΕ και της επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση που επικεντρώνεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης και της ενημέρωσης των πολιτών.