Ελλάδα Πελοπόννησος

Ναύπλιο: Οι βουκαμβίλιες έντυσαν στα χρώματα το παλιό κέντρο

Οι βουκαμβίλιες βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο στο Ναύπλιο, χαρίζοντας εικόνες που τραβούν τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών στην παλιά πόλη.

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Οι βουκαμβίλιες στο Ναύπλιο βρίσκονται και φέτος στην πιο εντυπωσιακή τους περίοδο. Τα στενά της παλιάς πόλης, οι προσόψεις των σπιτιών και τα μικρά μπαλκόνια γέμισαν χρώματα, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ. Το έντονο ροζ και το βαθύ κόκκινο των λουλουδιών σκεπάζουν σοκάκια και αυλές, δίνοντας στο ιστορικό κέντρο μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα για το Ναύπλιο, το οποίο κάθε καλοκαίρι αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από αυτά τα χρώματα.

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