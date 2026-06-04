Επίσκεψη Ισραηλινών στην Αργολίδα

Με μικρή συμμετοχή των πολιτών της Αργολίδας, υπήρξαν αντιδράσεις απέναντι στους Ισραηλινούς, αναρτώντας πανό και απαιτώντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Η πληροφορία ότι το πλοίο «CROWN IRIS» προήλθε από ένα δελτίο τύπου που στάλθηκε στα ΜΜΕ της Αργολίδας από το Αντιφασιστικό- Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης.

Διαβάστε περισσότερα για το πλοίο «CROWN IRIS» που συνήθως μεταφέρει 1.500–2.000 επιβάτες και περίπου 600 μέλη πληρώματος.