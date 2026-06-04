Επίσκεψη Ισραηλινών στην Αργολίδα
Υποδέχτηκαν τους Ισραηλινούς με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.
Με μικρή συμμετοχή των πολιτών της Αργολίδας, υπήρξαν αντιδράσεις απέναντι στους Ισραηλινούς, αναρτώντας πανό και απαιτώντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Η πληροφορία ότι το πλοίο «CROWN IRIS» προήλθε από ένα δελτίο τύπου που στάλθηκε στα ΜΜΕ της Αργολίδας από το Αντιφασιστικό- Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης.
Διαβάστε περισσότερα για το πλοίο «CROWN IRIS» που συνήθως μεταφέρει 1.500–2.000 επιβάτες και περίπου 600 μέλη πληρώματος.