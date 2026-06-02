Φίχτια: «Κουνήθηκε ο τόπος» από την έκρηξη ΑΤΜ

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησε τα ξημερώματα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 τους κατοίκους στα Φίχτια του Δήμου Άργους Μυκηνών, όταν άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με την αστυνομία, μη προσδιορισμένη εκρηκτική ύλη, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα και διέφυγαν πριν φτάσουν οι αρχές στο σημείο.

