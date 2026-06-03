Κρανίδι: Νταλίκα ντελαπάρισε και έκλεισε τον δρόμο για Ναύπλιο

Τροχαίο ατύχημα με φορτωμένο φορτηγό όχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Κρανιδίου - Ναυπλίου. Το οδόστρωμα παρέμεινε προσωρινά κλειστό εξαιτίας της ανατροπής του οχήματος και των συντονισμένων ενεργειών για τη μετακίνησή του. Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε στο πλάι, με την καμπίνα και την καρότσα να καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του δρόμου και να καταλήγουν στην άκρη του οδοστρώματος. Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως το έργο της ασφαλούς αποκατάστασης της κυκλοφορίας, ενώ επιστρατεύτηκε και μεγάλο μηχάνημα έργου για να τραβήξει το βαρύ όχημα.

Διαβάστε περισσότερα για το ατύχημα που προκάλεσε προβλήματα στη σύνδεση της Ερμιονίδας με το Ναύπλιο, καθώς η διέλευση ήταν αδύνατη.