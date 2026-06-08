Ο βουλευτής Γαβρήλος έβαλε τα ποδοσφαιρικά του στο Δρέπανο

Μπορεί το πολιτικό πρόγραμμα και οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ωστόσο η αγάπη για τον αθλητισμό πάντα βρίσκει τον χώρο της. Αυτό απέδειξε έμπρακτα ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, ο οποίος άφησε για λίγο τα έδρανα και φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο Αργολιδέας πολιτικός βρέθηκε στο γήπεδο του Δρεπάνου. Με τη χαρακτηριστική μπλε εμφάνιση, φωτογραφήθηκε πλάι σε γνωστούς παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και φίλους του αθλήματος από την ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με την τοπική κοινωνία.

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