Άργος: Επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένο το Αρχαιολογικό Μουσείο

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα για την απόδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους στο κοινό επισημοποιήθηκε, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, η πλήρως ανακαινισμένη πολιτιστική υποδομή εγκαινιάζεται παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορική ταυτότητα της Αργολίδας.

Διαβάστε περισσότερα για το μουσείο που στεγάζεται πλέον σε δύο διακριτά αλλά ενοποιημένα κτίρια -την ιστορική νεοκλασική οικία Καλλέργη και τη νεότερη μοντέρνα προσθήκη που υιοθετεί σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές.