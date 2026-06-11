Χίλιοι Λυγουριάτες θα δουν δωρεάν τη «Μήδεια» στο Αρχαίο Θέατρο

Χίλιοι δημότες του Δήμου Επιδαύρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν την τελική πρόβα της sold out όπερας «Μήδεια» του Κερουμπίνι, στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η πρόβα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Οι προσκλήσεις θα διατεθούν αποκλειστικά σε δημότες του Δήμου Επιδαύρου από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, στο Δημαρχείο Επιδαύρου στο Λυγουριό.

Διαβάστε περισσότερα για την πρωτοβουλία που θεωρείται ότι αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής των κατοίκων της Επιδαύρου στην επιτυχία του Φεστιβάλ.