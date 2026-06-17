Νοσηλευτές Αργολίδας: «Μισθός που δεν ανταποδίδει αυτό που δίνουμε»

Η έρευνα που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στον έντυπο «Αναγνώστη Πελοποννήσου» πριν από τα γεγονότα της Δευτέρας. Πριν προλάβει να διαβαστεί η είδηση του θανάτου της 55χρονης νοσηλεύτριας Μαρίας Ζαφείρη στο Νοσοκομείο Ναυπλίου έγινε επίκαιρη η έρευνα με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Οι οκτώ άνθρωποι που μιλούν δεν είναι αριθμοί. Είναι οι νοσηλευτές της διπλανής μας πόρτας, στο Άργος, στο Ναύπλιο, στις κατ’ οίκον διακομιδές της Αργολίδας. Και αυτό που λένε αξίζει να ακουστεί, ιδίως τώρα.

Διαβάστε περισσότερα για τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες της Αργολίδας, που μιλούν για το βάρος της πρώτης γραμμής.

