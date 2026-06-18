Σε δική του μονάδα αφαλάτωσης στρέφεται το Ναύπλιο
Το ιστορικό των πολύπαθων πηγών της Λέρνης από το 1965 έως σήμερα.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων, το θέμα για τα νερά της Λέρνης και του Αναβάλου αφορούσε την έκδοση ψηφίσματος για: την προστασία των πηγών της Λέρνης και της Αμυμώνης, και την αναγκαιότητα κατασκευής διυλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών Αναβάλου και Λέρνης.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, Δ. Ορφανό, ο Δήμος στρέφεται προς αυτόνομη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για Ανάβαλο και Αμυμώνη, αφού ο δήμος Άργους – Μυκηνών, διαθέτει ήδη δύο.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα που μπήκε προς συζήτηση, για πρώτη φορά μετά από επάρκεια νερού, λόγω των πολύ χρήσιμων βροχοπτώσεων της τελευταίας περιόδου.