Σε δική του μονάδα αφαλάτωσης στρέφεται το Ναύπλιο

Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων, το θέμα για τα νερά της Λέρνης και του Αναβάλου αφορούσε την έκδοση ψηφίσματος για: την προστασία των πηγών της Λέρνης και της Αμυμώνης, και την αναγκαιότητα κατασκευής διυλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών Αναβάλου και Λέρνης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, Δ. Ορφανό, ο Δήμος στρέφεται προς αυτόνομη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για Ανάβαλο και Αμυμώνη, αφού ο δήμος Άργους – Μυκηνών, διαθέτει ήδη δύο.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα που μπήκε προς συζήτηση, για πρώτη φορά μετά από επάρκεια νερού, λόγω των πολύ χρήσιμων βροχοπτώσεων της τελευταίας περιόδου.