Πελοπόννησος: Τι διεκδικούν οι 5 πρόεδροι των Επιμελητηρίων

Οι πρόεδροι των πέντε Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου ανοίγουν τα χαρτιά τους στον «Αναγνώστη Πελοποννήσου», αποτυπώνοντας την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της περιφερειακής οικονομίας.

Οι πρόεδροι της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις διεκδίκησης για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, με κοινό παρονομαστή την αγωνία για τη λειψυδρία, το αυξημένο κόστος παραγωγής και την αιμορραγία του νέου πληθυσμού που εγκαταλείπει την περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για την ανάπτυξη, τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνουν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Πελοποννήσου.