Λακωνία: Μωρό αλεπουδάκι παλεύει να κρατηθεί στη ζωή

Ένα νεαρό αλεπουδάκι βρέθηκε αργά το βράδυ στη μέση του δρόμου και μεταφέρθηκε άμεσα για περίθαλψη στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων του Συλλόγου «Τουλίπα Γουλιμή». Σύμφωνα με τους ανθρώπους που το φροντίζουν, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, ενώ ως πιθανή αιτία αναφέρεται η δηλητηρίαση.

Το μικρό ζώο εντόπισε ένας διερχόμενος πολίτης, ο οποίος αρχικά πίστεψε ότι ήταν νεκρό. Όταν διαπίστωσε ότι υπήρχαν ακόμη σημάδια ζωής, επικοινώνησε με τον Σύλλογο και το μετέφερε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων.

Διαβάστε περισσότερα για το αλεπουδάκι που συνεχίζει να παλεύει και να ανταποκρίνεται στη φροντίδα που του παρέχεται, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει.