Καλοκαιρινή συνάντηση για τους Απανταχού Ναυπλιώτες στην Αθήνα

Με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας για τη γενέτειρα, τα μέλη του συλλόγου των Απανταχού Ναυπλιέων «Ο Ναύπλιος» συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Αθήνας για το καθιερωμένο καλοκαιρινό τους αντάμωμα. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο γνωστό εστιατόριο, αποτέλεσε μια ευκαιρία επανασύνδεσης για τους Ναυπλιώτες της πρωτεύουσας λίγο πριν από τις θερινές διακοπές, καταγράφοντας μαζική προσέλευση. Οι παρευρισκόμενοι κατέκλυσαν τον χώρο και τον γύρω πεζόδρομο, ανταλλάσσοντας αναμνήσεις και επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούν με τον σύλλογο και την πόλη του Ναυπλίου.

Διαβάστε περισσότερα για την συνάντηση ανέδειξε και τη θεσμική αποδοχή του συλλόγου, με αρκετούς εκπροσώπους της δημόσιας σφαίρας να δίνουν το «παρών».