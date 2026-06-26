Ινκόγκνιτο στο Άργος η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Άργος πραγματοποίησε αργά το απόγευμα της Πέμπτης η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, προκειμένου να επιθεωρήσει προσωπικά τις τελευταίες λεπτομέρειες στο Αρχαιολογικό Μουσείο πριν από τα εγκαίνια της ερχόμενης Δευτέρας. Η παρουσία της ήταν αυστηρά ινκόγκνιτο, χωρίς τη συνοδεία τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η ίδια ήθελε να έχει άμεση και ανεπηρέαστη εικόνα για την ετοιμότητα των υποδομών ύστερα από πολυετείς εργασίες ριζικής ανακαίνισης.

Διαβάστε περισσότερα για την αυτοψία, με την Γενική Γραμματέα να εξετάζει σχολαστικά τους ανανεωμένους χώρους.