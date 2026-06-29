Επίδαυρος: Η Άλκηστις περπάτησε στο σκοτάδι τα μεσάνυχτα

Δεν ήταν παράσταση με τη συνηθισμένη έννοια. Τα μεσάνυχτα, στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, δεκάδες θεατές δεν κάθισαν από την πρώτη στιγμή στις κερκίδες. Ακολούθησαν. Περπάτησαν στο σκοτάδι, πίσω από μια γυναικεία μορφή που τους υποδέχτηκε από την είσοδο και τους οδήγησε μέσα στο χώρο. Εκεί ξεκινούσε η «Άλκηστις». Ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός δεν ανέβασε την «Άλκηστη» του Ευριπίδη. Την ξαναέγραψε ως υποφωτισμένο μονόλογο, όπου η ηρωίδα δεν μιλά για τη θυσία της. Τη βιώνει ξανά, μπροστά σου. Η Κωνσταντία Τάκαλου ερμηνεύει με φωνή που γεμίζει τον χώρο χωρίς να τον βιάζει. Στο πλευρό της, ένα κουιντέτο εγχόρδων, φυσικοί και ηλεκτρονικοί ήχοι που καταλαμβάνουν τις σιωπές ανάμεσα στις λέξεις.

Διαβάστε περισσότερα για τον αρχαιολογικό χώρο που λειτούργησε σαν δεύτερος πρωταγωνιστής. Οι πέτρες, οι σκιές, η νύχτα δεν ήταν φόντο. Ήταν δραματουργικό υλικό, ένας άτυπος Χορός που δεν μιλούσε αλλά απαντούσε.