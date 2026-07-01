Ναύπλιο: Τα bloopers Πρατηρίου που κάνουν το γύρο του διαδικτύου

Ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας πρατηρίου καυσίμων στο Ναύπλιο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας περίπου 8.500 likes, σχεδόν 150 σχόλια και πάνω από 15.000 κοινοποιήσεις. Αντί για τις συνηθισμένες προωθητικές δημοσιεύσεις με τιμές καυσίμων ή εγκαταστάσεις, η σελίδα του πρατηρίου επέλεξε να μοιραστεί 40 δευτερόλεπτα ευτράπελων στιγμιότυπων από την καθημερινότητά του.



Διαβάστε περισσότερα για το βίντεο που ανοίγει με έναν οδηγό που ολοκληρώνει τον ανεφοδιασμό και αποχωρεί ξεχνώντας ότι η αντλία παραμένει συνδεδεμένη στο ρεζερβουάρ.