Άλμα 8,3% στον τζίρο των επιχειρήσεων – Ο ισχυρός αντίκτυπος στην Πελοπόννησο

Η έναρξη της τουριστικής σεζόν και η αύξηση της κατανάλωσης έδωσαν ισχυρή ώθηση στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεων τον φετινό Απρίλιο.

Τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν μια δυναμική ανάπτυξη, η οποία μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και για τον παραγωγικό ιστό της Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα για το ισχυρό «ελατήριο» στον κύκλο εργασιών πριν το καλοκαίρι.