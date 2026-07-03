Άλμα 8,3% στον τζίρο των επιχειρήσεων – Ο ισχυρός αντίκτυπος στην Πελοπόννησο
Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει άνοδο 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο του 2026, σηματοδοτώντας μια ισχυρή εμπορική εκκίνηση.
Η έναρξη της τουριστικής σεζόν και η αύξηση της κατανάλωσης έδωσαν ισχυρή ώθηση στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεων τον φετινό Απρίλιο.
Τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν μια δυναμική ανάπτυξη, η οποία μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και για τον παραγωγικό ιστό της Πελοποννήσου.
Διαβάστε περισσότερα για το ισχυρό «ελατήριο» στον κύκλο εργασιών πριν το καλοκαίρι.