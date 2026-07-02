Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Κάρπαθο - «Ταρακουνήθηκαν» τα Δωδεκάνησα

Ελλάδα Πελοπόννησος

Σε ελεύθερη πτώση ο όγκος των νέων οικοδομών στην Πελοπόννησο

Η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει πως η Πελοπόννησος γυρίζει την πλάτη στο πανελλαδικό ράλι της οικοδομής.

Anagnostis
Anagnostis
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για την οικοδομική δραστηριότητα στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 2026. Παρότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσαν περισσότερες άδειες, το μέγεθος των νέων κτιρίων συρρικνώθηκε δραματικά. Τα δεδομένα περιγράφουν μια τοπική αγορά που επιλέγει πλέον τις μικρές παρεμβάσεις αντί για τις μεγάλες αναπτύξεις.

Διαβάστε περισσότερα για την εικόνα της Πελοποννήσου που έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τη γενική τάση της χώρας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πελοπόννησος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader