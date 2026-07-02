Σε ελεύθερη πτώση ο όγκος των νέων οικοδομών στην Πελοπόννησο

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για την οικοδομική δραστηριότητα στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 2026. Παρότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσαν περισσότερες άδειες, το μέγεθος των νέων κτιρίων συρρικνώθηκε δραματικά. Τα δεδομένα περιγράφουν μια τοπική αγορά που επιλέγει πλέον τις μικρές παρεμβάσεις αντί για τις μεγάλες αναπτύξεις.

Διαβάστε περισσότερα για την εικόνα της Πελοποννήσου που έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τη γενική τάση της χώρας.