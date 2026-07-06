Ξεσήκωσε την Αρχαία Επίδαυρο ο Μανώλης Κονταρός (Εικόνες, βίντεο)

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου η συναυλία του καταξιωμένου Κρητικού καλλιτέχνη Μανώλη Κονταρού. Η μουσική εκδήλωση έλαβε χώρα στο γραφικό λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες παράλληλες δράσεις της 29ης έκθεσης αγροτουρισμού «Επίδαυρος Βίωμα 2026». Ντόπιοι και επισκέπτες της Αργολίδας γέμισαν ασφυκτικά τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από τη φωταγωγημένη σκηνή, αποδεικνύοντας τη δυναμική του θεσμού.

Διαβάστε περισσότερα για την συναυλία του Μανώλη Κονταρού στην Αρχαία Επίδαυρο.