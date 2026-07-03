Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Μουζάκι Καρδίτσας - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ελλάδα Πελοπόννησος

Επιστροφή – έκπληξη στο Ναύπλιο: Ο Δωρής ξανά «αγκαλιά» με Ορφανό

Η επανένταξη του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΝ στο «Όραμα Δημιουργίας» προκάλεσε εσωτερικούς τριγμούς με φόντο παλαιότερες καταγγελίες.

Anagnostis
Anagnostis
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στην παράταξη «Όραμα Δημιουργίας» του δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτρη Ορφανού, επιστρέφει ο δημοτικός σύμβουλος Σωκράτης Δωρής, δεκαέξι μήνες μετά την επεισοδιακή ανεξαρτητοποίησή του. Η αίτηση επανένταξης του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΝ αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή από τον δήμαρχο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πυροδοτώντας ωστόσο έντονες εσωτερικές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τον κ. Δωρή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη δημοτική αρχή τον Μάρτιο του 2025, αφήνοντας βαρύτατες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πελοπόννησος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader