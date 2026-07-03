Επιστροφή – έκπληξη στο Ναύπλιο: Ο Δωρής ξανά «αγκαλιά» με Ορφανό

Στην παράταξη «Όραμα Δημιουργίας» του δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτρη Ορφανού, επιστρέφει ο δημοτικός σύμβουλος Σωκράτης Δωρής, δεκαέξι μήνες μετά την επεισοδιακή ανεξαρτητοποίησή του. Η αίτηση επανένταξης του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΝ αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή από τον δήμαρχο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πυροδοτώντας ωστόσο έντονες εσωτερικές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τον κ. Δωρή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη δημοτική αρχή τον Μάρτιο του 2025, αφήνοντας βαρύτατες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της.