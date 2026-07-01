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Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα: Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Ελλάδα Πελοπόννησος

Σουβλάκι αγάπη μου: Από κοινωνικό αγαθό, είδος πολυτελείας

Η «πτήση» στην τιμή του σουβλακιού και το αδιέξοδο της αγοράς.

Anagnostis
Anagnostis
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Η δημοσιογραφική έρευνα του έντυπου «Αναγνώστη Πελοποννήσου» πίσω από τον πάγκο και την εφοδιαστική αλυσίδα στην Αργολίδα αποκαλύπτει μια ζοφερή πραγματικότητα. Οι επαγγελματίες του κλάδου, αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυξήσεων, περιγράφουν την κατάσταση με όρους επιβίωσης. Μέσα από τις δηλώσεις τους, αποτυπώνεται ανάγλυφα το διπλό ταμπλό της αγοράς: Από τη μία πλευρά, εκείνοι που εξαναγκάζονται σε ανατιμήσεις για να μην κλείσουν, και από την άλλη, εκείνοι που συμπιέζουν το κέρδος τους στα όρια της ζημίας για να κρατήσουν την πελατεία τους.

Διαβάστε περισσότερα για το παραδοσιακό τυλιχτό σουβλάκι, το οποίο από σύμβολο καθημερινής γαστρονομικής ανάγκης και λαϊκής κουλτούρας, μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας.

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Ελλάδα Πελοπόννησος

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