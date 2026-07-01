Σουβλάκι αγάπη μου: Από κοινωνικό αγαθό, είδος πολυτελείας

Η δημοσιογραφική έρευνα του έντυπου «Αναγνώστη Πελοποννήσου» πίσω από τον πάγκο και την εφοδιαστική αλυσίδα στην Αργολίδα αποκαλύπτει μια ζοφερή πραγματικότητα. Οι επαγγελματίες του κλάδου, αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυξήσεων, περιγράφουν την κατάσταση με όρους επιβίωσης. Μέσα από τις δηλώσεις τους, αποτυπώνεται ανάγλυφα το διπλό ταμπλό της αγοράς: Από τη μία πλευρά, εκείνοι που εξαναγκάζονται σε ανατιμήσεις για να μην κλείσουν, και από την άλλη, εκείνοι που συμπιέζουν το κέρδος τους στα όρια της ζημίας για να κρατήσουν την πελατεία τους.

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