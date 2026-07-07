Πλήθος κόσμου στο 14ο φεστιβάλ Μελιτζάzz στο Λεωνίδιο

Με μεγάλη επισκεψιμότητα, ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις και έντονη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ολοκληρώθηκε το 14ο Μελιτζάzz στο Λεωνίδιο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Πελοποννήσου και της χώρας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στήριξε και φέτος έμπρακτα τη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προβολή της Τσακωνιάς, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Διαβάστε περισσότερα για τη φετινή διοργάνωση, με θεματικό άξονα τις «Κοινότητες», που ανέδειξε τη σημασία της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της συμμετοχής, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων.