Συνάντηση Πτωχού – Δένδια για το νέο Κέντρο Drones στην Τρίπολη

Με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Τρίπολη η συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Η συνάντηση ακολούθησε την τελετή εγκαινίων του νέου Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (drones) στην Τρίπολη, μια σημαντική επένδυση που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εκπαίδευση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αναβαθμίζει τον ρόλο της πρωτεύουσας της Αρκαδίας στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό.

Διαβάστε περισσότερα για την λειτουργία του νέου Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, μια εξέλιξη που αναβαθμίζει τον ρόλο της Τρίπολης στον σύγχρονο σχεδιασμό της εθνικής άμυνας.