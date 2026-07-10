Αργολίδα: Εντοπίστηκε το επιβλαβές έντομο Bactrocera zonata

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβεβαίωσε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera zonata σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας. Το θετικό δείγμα, ένα ενήλικο αρσενικό έντομο, εντοπίστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα για τον επιβλαβή οργανισμό στην Αργολίδα, που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες παραγωγικές και εξαγωγικές ζώνες εσπεριδοειδών και άλλων νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας.