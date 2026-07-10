Ελλάδα Πελοπόννησος

Αργολίδα: Εντοπίστηκε το επιβλαβές έντομο Bactrocera zonata

Ένα ενήλικο αρσενικό έντομο, που εντοπίστηκε σε παγίδα παρακολούθησης σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας, επιβεβαίωσε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera zonata.

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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβεβαίωσε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera zonata σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας. Το θετικό δείγμα, ένα ενήλικο αρσενικό έντομο, εντοπίστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα για τον επιβλαβή οργανισμό στην Αργολίδα, που συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες παραγωγικές και εξαγωγικές ζώνες εσπεριδοειδών και άλλων νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας.

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