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Ελλάδα Πελοπόννησος

Νέες έρευνες στο Άργος για τον θάνατο του 20χρονου – Αποκλειστικές εικόνες

Κλιμάκιο της αστυνομίας διεξάγει νέες έρευνες στο σημείο που κατέληξε η αιματηρή καταδίωξη, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Anagnostis
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Κλιμάκιο της αστυνομίας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον τόπο της συμπλοκής στο Άργος, αναζητώντας νέα στοιχεία για την υπόθεση που κατέληξε στον θάνατο του 20χρονου.

Όπως φαίνεται από τις αποκλειστικές φωτογραφίες του anagnostis.org, η περιοχή αποκλείστηκε εκ νέου, προκειμένου να διεξαχθούν εξονυχιστικές έρευνες μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελέως Ναυπλίου.

Διαβάστε περισσότερα για τις αρμόδιες αρχές που εστιάζουν πλέον στη συγκέντρωση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

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