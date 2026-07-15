Τηλεφωνικά κέντρα απάτης σε ηλικιωμένους μέσω Αργολίδας

Κατοικίες στην Αργολίδα λειτούργησαν ως τηλεφωνικά κέντρα εγκληματικής σπείρας που εξαπάτησε ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα, αποσπώντας περισσότερα από 410.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια κατοικίες στην Αττική και την Αργολίδα, από όπου πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα θύματα.

Διαβάστε περισσότερα για τους δράστες που επικοινωνούσαν με τα θύματα χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις δύσκολα εντοπίσιμες, γνωστές ως «ghost persons», και παρουσιάζονταν ως στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.