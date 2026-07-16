Τουρισμός και μεταποίηση οδηγούν την ανάπτυξη στην Πελοπόννησο

Ο φετινός Μάιος φαίνεται πως αποτέλεσε έναν μήνα ισχυρής τονωτικής ένεσης για τα ταμεία των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας πως η οικονομία διατηρεί τη δυναμική της. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων καταγράφουν μια αισθητή αύξηση σε εθνικό επίπεδο. Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι αριθμοί για την Περιφέρεια Πελοποννήσου; Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι οι κλάδοι που αποτελούν την «ατμομηχανή» της πελοποννησιακής οικονομίας - όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και οι κατασκευές - βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα για την αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου, μιας περιφέρειας με ισχυρή εξάρτηση από συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς.