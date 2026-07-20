Κλειστά τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης σε 18 δήμους της Πελοποννήσου

Τα «σπιτάκια» (πολύκεντρα) ανακύκλωσης σε 18 δήμους της Πελοποννήσου παραμένουν κλειστά, μετά τη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία που διαχειριζόταν τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. Ο διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Νίκος Αγγελόπουλος επιβεβαίωσε στο anagnostis.org ότι οι κάτοικοι που πηγαίνουν να παραδώσουν συσκευασίες βρίσκουν τα σημεία κλειδωμένα, ενώ ο φορέας προετοιμάζει νέο διαγωνισμό ανάθεσης.

Το πρόβλημα αφορά δήμους σε όλη την Πελοπόννησο: Άργους – Μυκηνών, Βόρειας Κυνουρίας, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ευρώτα, Καλαμάτας, Κορινθίων, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Μονεμβασίας, Ναυπλιέων, Νεμέας, Νότιας Κυνουρίας, Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, Σικυωνίων, Σπάρτης, Τρίπολης και Τριφυλίας.

Διαβάστε περισσότερα για την διαδικασία που ακολουθείται, ώστε να βγει νέος ανάδοχος.