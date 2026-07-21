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Οι αγρότες κατέβηκαν με τρακτέρ στο Ναύπλιο για το νερό

Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Ναύπλιο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της «Επιτροπής για το Νερό στην Αργολίδα».

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Δεκάδες αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 21 Ιουλίου έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της «Επιτροπής για το Νερό στην Αργολίδα».

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί, συνοδεύτηκε από μηχανοκίνητη πορεία τρακτέρ με κεντρικό σύνθημα «το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Σημείο συνάντησης για τους αγρότες που συμμετείχαν με τα οχήματά τους είχε οριστεί το καφέ «Ρολόι» στις Φιστικιές, στις 09:00, από όπου ξεκίνησε οργανωμένη μετάβαση προς την Π.Ε. Αργολίδας.

Πανό και συνθήματα κάλυψαν τα τρακτέρ που παρατάχθηκαν στον χώρο, με ένα από αυτά να φέρει τη φράση «οι πολιτικές σας δολοφονούν τη φύση, εμείς δεν θα αφήσουμε αυτή τη γη να σβήσει», υπογεγραμμένο από τον Αγροτικό Σύλλογο Άργους.

Διαβάστε περισσότερα για την κινητοποίηση των φορέων της Αργολίδας για το νερό.

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