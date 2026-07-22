Ελλάδα Πελοπόννησος

Πελοπόννησος: Το χρέος πέφτει, οι επιδοτήσεις κρατούν

Το πρωτογενές πλεόνασμα κρατά ανοιχτή τη χρηματοδότηση έργων και επιδοτήσεων στην Πελοπόννησο.

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Το δημόσιο χρέος της χώρας υποχώρησε στα 360,106 δισ. ευρώ, ή στο 143,5% του ΑΕΠ, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η αποκλιμάκωση του χρέους και η διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος συνθέτουν ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που καθορίζει άμεσα τι κράτος υπηρεσιών, επιδοτήσεων και δημόσιων επενδύσεων μπορεί να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες της Πελοποννήσου, μιας περιφέρειας που παραμένει από τις πιο εξαρτημένες της χώρας από τη δημόσια δαπάνη.
Η σύνδεση των εθνικών δημοσιονομικών μεγεθών με την καθημερινότητα των κατοίκων της Πελοποννήσου δεν είναι θεωρητική. Η Περιφέρεια εμφανίζει από τους χαμηλότερους δείκτες διαθέσιμου εισοδήματος στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα για τον δείκτη διαθέσιμου εισοδήματος της Πελοποννήσου που διαμορφώνεται στο 82, με εθνικό μέσο όρο το 100 και την Αττική στο 115

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Ελλάδα Πελοπόννησος

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