Ελλάδα Πελοπόννησος

Ναύπλιο: Κρατούμενος πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις

Εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Ρόδου, δεκαετίες μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο.

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Κρατούμενος του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ναυπλίου πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις και εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, με κατεύθυνση Αρχαιολογία, Γλωσσολογία και Διεθνείς Σχέσεις, του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Ο ίδιος είχε λάβει το απολυτήριο λυκείου το 1989, δεκαετίες πριν αποφασίσει να ξαναδοκιμαστεί στις εξετάσεις.
Η προετοιμασία έγινε εντός του καταστήματος κράτησης, με περιορισμένη πρόσβαση σε βιβλιογραφία και ψηφιακά μέσα και χωρίς σταθερές συνθήκες ησυχίας για μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα για την εισαγωγή του κρατούμενου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

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