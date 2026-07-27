Ναύπλιο: Θρίλερ με τα παπούτσια του αγνοούμενου στα Ίρια

Η υπόθεση εξαφάνισης του γνωστού επαγγελματία και κοινωνικού λειτουργού από το Ναύπλιο παίρνει διαστάσεις θρίλερ. Νέο στοιχείο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του anagnostis.org έρχεται στο φως το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, στην περιοχή των Ιρίων, όπου εντοπίστηκαν τα παπούτσια του, σχεδόν κοντά σε γήπεδο.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του οχήματός του στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, γεγονός που είχε πυροδοτήσει την κινητοποίηση δεκάδων ανθρώπων για την αναζήτησή του.

Διαβάστε περισσότερα για την εύρεση των παπουτσιών, στοιχείο που θεωρείται ότι αποτελεί θέμα χρόνου για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.