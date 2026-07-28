Άργος: «Δεν ντρέπεστε; Δολοφονήσατε ένα παιδί» - Η οργή των κατοίκων για τα ΜΑΤ (Βίντεο)

«Δεν ντρέπεστε; Δολοφονήσατε ένα παιδί. Λίγη ντροπή». Οι φωνές των κατοίκων της πόλης ακούγονται μέσα από νέο βίντεο που καταγράφει την ένταση στο Άργος, την ώρα που δυνάμεις των ΜΑΤ κινούνται εναντίον διαδηλωτών που συμμετείχαν στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Στο βίντεο φαίνονται άνδρες των ΜΑΤ να βρίσκονται απέναντι από τους συγκεντρωμένους, ενώ ακούγονται κρότοι από τη ρίψη δακρυγόνων και έντονες διαμαρτυρίες. Πολίτες από τα μπαλόνια καταγγέλλουν ότι η αστυνομική επέμβαση στράφηκε εναντίον ανθρώπων που, όπως υποστηρίζουν, διαμαρτύρονταν ειρηνικά.

Διαβάστε περισσότερα για τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο βίντεο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σκληρές και αποτυπώνουν την ένταση και την οργή των αργείων πολιτών εκείνη τη στιγμή.