Κάντια: Καθαρίστηκε το ποταμάκι με τις χελώνες – Τι προηγήθηκε

Το ποταμάκι της Κάντιας, που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον επισκεπτών για τις χελώνες και τα χέλια που ζουν στα νερά του, καθαρίστηκε από τον Δήμο Ναυπλιέων. Η παρέμβαση χαιρετίστηκε από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο, προκάλεσε όμως και σχόλια κατοίκων, οι οποίοι θυμίζουν ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένα αιτήματα για τη φροντίδα του σημείου. Το σημείο αποτελεί μια μικρή φυσική γωνιά κοντά στην ακτή της Κάντιας. Χελώνες και χέλια κινούνταν μέσα στο νερό, προσελκύοντας τουρίστες και περαστικούς, οι οποίοι σταματούν για να τα παρατηρήσουν και να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο.

Διαβάστε περισσότερα για την φροντίδα του ποταμιού που είναι αναγκαία τόσο για την καθαριότητα και την ασφάλεια όσο και για την προστασία των ζώων που έχουν βρει καταφύγιο στο σημείο.