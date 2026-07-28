Νεφέλη Σούρσου: Η πρωταθλήτρια των Πανελλαδικών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Η Νεφέλη Σούρσου, απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση πανελλαδικά στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Άρτα. Η ίδια παίζει λαούτο από τα τέλη της Α΄ Γυμνασίου και συνδυάζει το όργανο με το τραγούδι, δύο εκφράσεις που, όπως λέει, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Μίλησε στο anagnostis.org για το συναίσθημα της επιτυχίας, τη στήριξη που είχε στη διαδρομή της και έδωσε συμβουλές στους μαθητές που ξεκινούν φέτος τον δικό τους «μαραθώνιο» προς τις Πανελλαδικές.

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