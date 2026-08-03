Ελλάδα Πελοπόννησος

Ναύπλιο: Από το Παρίσι με τα πόδια για μια performance 10 λεπτών

Ο καλλιτέχνης Ridha Dhib ξεκίνησε από το Παρίσι για μια διαδρομή 100 ημερών που θα καταλήξει στο Ναύπλιο.

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Ο Γαλλοτυνήσιος καλλιτέχνης Ridha Dhib ξεκίνησε ένα ταξίδι σχεδόν 3.000 χιλιομέτρων, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο Ναύπλιο. Για 100 ημέρες θα περπατά από το Παρίσι προς την Ελλάδα, καταγράφοντας όχι μόνο τη διαδρομή του, αλλά και κάθε χτύπο της καρδιάς του. Η περιπατητική performance «Mnemosyne» άρχισε στις 29 Ιουλίου και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο καλλιτέχνης θα φτάσει στο Ναύπλιο στις 5 Νοεμβρίου 2026. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην πόλη.

Διαβάστε περισσότερα για την επιλογή του Ναυπλίου, η οποία δεν είναι τυχαία, αφού προέκυψε κατά τη διάρκεια προηγούμενης εμφάνισης του Ridha Dhib στην πόλη

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Ελλάδα Πελοπόννησος

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