Ίρια: Η δολοφονία δεν κάνει υπόπτους όλους τους εργάτες γης

Η ανθρωποκτονία ενός 59χρονου δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αφορμή για να μπει στο εδώλιο ένας ολόκληρος πληθυσμός εργατών γης. Οι κατηγορούμενοι είναι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όχι οι εκατοντάδες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Υπάρχει ένα θύμα και δύο κατηγορούμενοι.

Από αυτό το σημείο μέχρι την ερώτηση «πόσοι αλλοδαποί βρίσκονται στα Ίρια;» μεσολαβεί ένα τεράστιο άλμα, που δεν στηρίζεται σε κανένα επίσημο δεδομένο, αλλά σε αριθμούς οι οποίοι, κατά δήλωση εκείνου που τους αναπαράγει, προέρχονται από όσα «άκουσε» στο χωριό: άλλοι είπαν 700, άλλοι 1.000.

Διαβάστε περισσότερα για την ποινική ευθύνη η οποία είναι ατομική και δεν κληρονομείται από ανθρώπους με το ίδιο χρώμα δέρματος, την ίδια χώρα καταγωγής ή την ίδια εργασιακή ιδιότητα.