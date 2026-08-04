Αργολίδα: Πρόστιμο 13.500 ευρώ σε δύο για παράνομες θερμές εργασίες

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω σε περιοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών, στην Αργολίδα, καθώς εκτελούσαν παράνομες θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε., εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου. Στους δύο παραβάτες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.500 ευρώ για παραβίαση της κείμενης αντιπυρικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου αντανακλά τη βαρύτητα της παράβασης, δεδομένου του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς από τη χρήση φλόγας ή σπινθήρων σε ανοιχτό χώρο, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διαβάστε περισσότερα για τις θερμές εργασίες, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση ή η κοπή μετάλλων με φλόγα, που απαγορεύονται σε υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.