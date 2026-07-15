Θοδωρής Γκόνης: Τα «Πορτοκάλια» της Επιδαύρου και το στοίχημα της Ακροναυπλίας

Μια βαθιά εξομολόγηση για τους τόπους, τις μνήμες και τους ανθρώπους της Αργολίδας καταθέτει ο πολυπράγμων σκηνοθέτης, συγγραφέας και στιχουργός Θοδωρής Γκόνης, σε μια αποκλειστική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην έντυπη έκδοση του «Αναγνώστη Πελοποννήσου».

Με αφορμή την παράστασή του «Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου» στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, αλλά και τον σχεδιασμό του νέου πολιτιστικού θεσμού του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας, ο Ναυπλιώτης δημιουργός επιστρέφει στην αφετηρία του.

Διαβάστε περισσότερα για τον Θοδωρή Γκόνη, ο οποίος βουτά στα «σπλάχνα» του Ναυπλίου όπου μεγάλωσε, εκεί όπου οι λαϊκές γωνιές, οι πικροδάφνες της Αρβανιτιάς και οι φιγούρες των καθημερινών ανθρώπων μετατρέπονται σε πολύτιμη θεατρική και μουσική πρώτη ύλη.