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Ελλάδα Πελοπόννησος

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση 125% στους νεκρούς εργάτες στην Πελοπόννησο

Η νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει μια εφιαλτική εικόνα για την Πελοπόννησο. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα υπερδιπλασιάστηκαν το 2024, καταγράφοντας αύξηση 125%.

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Βαρύ φόρο αίματος πληρώνουν οι εργαζόμενοι στην Πελοπόννησο, καθώς τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φέρνουν στο φως μια ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στους χώρους εργασίας. Τα εργατικά ατυχήματα, και κυρίως τα θανατηφόρα, σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο, κατατάσσοντας την Περιφέρεια στις πλέον επικίνδυνες ζώνες της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα για τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ που φανερώνουν πως η έκρηξη της θνησιμότητας στην Πελοπόννησο συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένους κλάδους και ηλικιακές ομάδες.

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