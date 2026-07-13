Άργος: Ο θάνατος ενός παιδιού και η άβυσσος μιας στολής

Πώς φτάνει ένα κράτος να παράγει, ξανά και ξανά, το ίδιο τραγικό μοτίβο. Νεαρός φοβάται. Νεαρός δεν σταματάει. Αστυνομικός πυροβολεί. Νεαρός πεθαίνει. Και μετά, πάντα, η ίδια φράση απολογίας: «προειδοποιητικές βολές». Υπάρχει ένα μοτίβο στην ελληνική αστυνομική βία που επαναλαμβάνεται με κουραστική ακρίβεια. Πρώτα η επίσημη εκδοχή που παρουσιάζει το θύμα ως απειλή. Μετά η αμφισβήτηση των αυτοπτών μαρτύρων.

Διαβάστε περισσότερα για την κοινωνία, που δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει μια δικαστική απόφαση για να αναρωτηθεί γιατί, σχεδόν κάθε χρόνο, κάποιο νέο όνομα προστίθεται στον ίδιο κατάλογο.