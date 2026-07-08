Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου: Απαντά ο Φλωρίδης, όχι το πότε

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε στη Βουλή για το Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου. Η απάντηση, με υπογραφή του υπουργού Γεωργίου Φλωρίδη, δόθηκε σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς. Ο τίτλος της ερώτησης ήταν κατηγορηματικός: «Σε πλήρη εγκατάλειψη το Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου».

Διαβάστε περισσότερα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης που δηλώνει ότι για την εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου αρμόδιο να ενημερώσει είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο υπάγεται η ΚτΥπ.