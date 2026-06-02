Ανατροπή - βόμβα: Ψευδείς οι καταγγελίες βιασμού κατά του πρώην CEO της Google – Αποζημίωση μαμούθ

Μια εντυπωσιακή τροπή πήρε η πολυσυζητημένη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον πρώην επικεφαλής της Google, Έρικ Σμιντ, και την πρώην σύντροφό του, Μισέλ Ρίτερ.

Οι σοβαρές κατηγορίες περί βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν προκαλέσει αίσθηση τα τελευταία χρόνια κατέληξαν σε μια απρόσμενη εξέλιξη, με διαιτητική απόφαση να δικαιώνει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Eric Schmidt scores victory in case brought by ex-girlfriend who accused him of rape — as arbitrator decides she must pay him $10M+ https://t.co/w8V6htVPqV pic.twitter.com/Te3B7fKcmw — New York Post (@nypost) June 1, 2026

Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα

Σύμφωνα με την απόφαση της συνταξιούχου δικαστού Μπεθ Άντρους, οι καταγγελίες της Μισέλ Ρίτερ περί βιασμού της από τον πρώην CEO της Google κρίθηκαν ψευδείς και δυσφημιστικές.

Η δικαστής έκρινε ότι η πρώην σύντροφος του Έρικ Σμιντ προχώρησε σε ισχυρισμούς που δεν επιβεβαιώθηκαν από τα στοιχεία της υπόθεσης, επιδικάζοντας αποζημίωση που ξεπερνά τα 10,7 εκατομμύρια δολάρια υπέρ του πρώην επικεφαλής της Google.

Το ποσό μάλιστα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς αναμένεται η τελική ετυμηγορία τις επόμενες εβδομάδες.

Instagram

Οι αιχμές της δικαστού κατά της Ρίτερ για οικονομικό κίνητρο



Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της, η Άντρους εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Ρίτερ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί περί βιασμού ήταν αναληθείς, ενώ σημείωσε ότι η καταγγέλλουσα επιχείρησε να αποφύγει την ένορκη εξέταση σχετικά με τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει.

Παράλληλα, η απόφαση επικαλείται παλαιότερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, στην οποία η Ρίτερ είχε δηλώσει εγγράφως ότι οι μεταξύ τους ερωτικές επαφές ήταν συναινετικές και χωρίς οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού.

Η δικαστής άφησε ακόμη υπόνοιες ότι υπήρξε οικονομικό κίνητρο πίσω από ορισμένες ενέργειες της Ρίτερ, ενώ κατηγόρησε την ίδια για αξιοποίηση της δημόσιας προβολής της υπόθεσης προς ίδιον όφελος.

Instagram

Οι καταγγελίες που είχαν προκαλέσει αίσθηση



Η Ρίτερ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη το 2024, περιγράφοντας δύο φερόμενα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Το πρώτο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, φέρεται να συνέβη το 2021 σε γιοτ στα ανοιχτά του Μεξικού, ενώ το δεύτερο τοποθετήθηκε χρονικά στο φεστιβάλ Burning Man το 2023.

Επιπλέον, η επιχειρηματίας είχε υποστηρίξει ότι ο Σμιντ τη φωτογράφιζε χωρίς τη συγκατάθεσή της, ασκούσε πιέσεις σχετικά με σεξουαλικές πρακτικές και είχε αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές για να την παρακολουθεί.

Ο Σμιντ αρνήθηκε εξαρχής όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας υπό όρκο ότι ουδέποτε άσκησε βία ή επιτέθηκε σωματικά στην πρώην σύντροφό του.

Μια σχέση που κατέληξε στα δικαστήρια



Η γνωριμία των δύο ξεκίνησε το 2021, ενώ ο Schmidt είχε επενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης της Ρίτερ, Steel Perlot.

Η σχέση τους φαίνεται πως οδηγήθηκε σε οριστική ρήξη το 2024, όταν δημοσιεύματα έφεραν στο φως φωτογραφίες του επιχειρηματία με άλλη γυναίκα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η προσωπική διαμάχη εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον προβεβλημένες δικαστικές υποθέσεις που συνδέθηκαν με κορυφαίο στέλεχος της τεχνολογικής βιομηχανίας.



Η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά

Παρά τη σημαντική δικαστική ήττα, η Ρίτερ συνεχίζει να αμφισβητεί τη διαδικασία της διαιτησίας. Σε νεότερη ομοσπονδιακή προσφυγή στην Καλιφόρνια υποστηρίζει ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσει πλήρως τη δική της εκδοχή των γεγονότων και χαρακτηρίζει τις διαπιστώσεις της δικαστού προσβλητικές και δυσφημιστικές.

Έτσι, παρότι η απόφαση αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τον Σμιντ, η πολύκροτη διαμάχη φαίνεται πως δεν έχει ακόμη φτάσει στο οριστικό της τέλος.